Kleinmotorradlenker bei Kollision in Fällanden schwer verletzt

Ein 24-jähriger Lenker eines Kleinmotorrads hat sich am Donnerstagabend in Fällanden bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Unfallursache war am Abend nicht geklärt.

(Keystone-SDA) Der Mann fuhr auf der Dübendorfstrasse Richtung Dübendorf, als es zu dem Zusammenstoss kam. Das Team eines Rettungswagens versorgte den Verunglückten vor Ort und brachte ihn ins Spital. Wie die Kantonspolizei mitteilte, war das Teilstück der Strasse für rund drei Stunden gesperrt.