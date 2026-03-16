Kleintransporter stürzt in Broc FR eine Böschung hinunter

Keystone-SDA

Der Kleintransporter eines 74-jährigen Lenkers ist am Montagnachmittag in Broc FR eine Böschung hinuntergestürzt. Bäume stoppten das Auto. Der Fahrer wurde verletzt ins Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Gegen 13 Uhr fuhr ein Kleintransporter mit Anhänger in Richtung Broc. An der Stelle «En Bataille», am Ende der Brücke, sei das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Kantonspolizei Freiburg mit.

Die Fahrzeugkombination stürzte die Böschung hinunter und wurde erst von Bäumen aufgehalten. Der verletzte Fahrzeuglenker musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Unfallursache ist noch unklar und wird abgeklärt.