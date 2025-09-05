Klimastreik-Demo in Zürich gegen Autobahn-Ausbau
Eine Demonstration des nationalen Klimastreiks hat sich am Freitagabend in Zürich gegen den Autobahn-Ausbau im Kanton Solothurn gerichtet. Einige hundert Menschen warnten davor, dass solche Ausbauten nur in mehr Verkehr enden.
(Keystone-SDA) Landwirte würden enteignet und Natur zerstört, teilte die Bewegung mit. Leidtragende sei die lokale Bevölkerung. Ihre Belastung durch Feinstaub, Abgase und Lärm steige, während Ölkonzerne und Rohstoffriesen von öffentlichen Milliardeninvestitionen profitierten.
Der Demonstrationszug bewegte sich vom Landesmuseum zum Helvetiaplatz. Die Organisatoren schrieben von über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kundgebung führte nach Angaben der Verkehrsbetriebe vorübergehend zu Verspätungen und Ausfällen in der Innenstadt.