The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Klimastreik-Demo in Zürich gegen Autobahn-Ausbau

Keystone-SDA

Eine Demonstration des nationalen Klimastreiks hat sich am Freitagabend in Zürich gegen den Autobahn-Ausbau im Kanton Solothurn gerichtet. Einige hundert Menschen warnten davor, dass solche Ausbauten nur in mehr Verkehr enden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Landwirte würden enteignet und Natur zerstört, teilte die Bewegung mit. Leidtragende sei die lokale Bevölkerung. Ihre Belastung durch Feinstaub, Abgase und Lärm steige, während Ölkonzerne und Rohstoffriesen von öffentlichen Milliardeninvestitionen profitierten.

Der Demonstrationszug bewegte sich vom Landesmuseum zum Helvetiaplatz. Die Organisatoren schrieben von über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kundgebung führte nach Angaben der Verkehrsbetriebe vorübergehend zu Verspätungen und Ausfällen in der Innenstadt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft