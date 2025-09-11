The Swiss voice in the world since 1935
Knapp 23’000 Personen studieren an Luzerner Hochschulen

Keystone-SDA

Im Studienjahr 2024/25 haben rund 22'700 Personen eine Ausbildung auf der Tertiärstufe im Kanton Luzern absolviert. Während die Zahl der Hochschulstudierenden leicht zunahm, ging jene in der höheren Berufsbildung zurück, wie Statistik Luzern (Lustat) mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) An den Luzerner Bildungsinstitutionen auf Tertiärstufe, dazu zählen die Hochschule Luzern, die Universität und die Pädagogische Hochschule, waren im Herbstsemester 2024 knapp 14’000 Studierende eingeschrieben. Das sind laut Lustat zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Rund 1200 weitere Personen absolvierten eine Weiterbildung oder doktorierten.

Die Hochschule Luzern ist mit 8280 Studierenden die grösste Institution, gefolgt von der Universität Luzern mit 3299 und der Pädagogischen Hochschule mit 2414. Die Universität verzeichnete ein deutliches Wachstum (+8,6 Prozent), während die Pädagogische Hochschule einen Rückgang erlebte (-4,9 Prozent).

In der höheren Berufsbildung bereiteten sich gut 7500 Personen auf einen Abschluss vor, davon rund 3700 an höheren Fachschulen. Insgesamt sank die Zahl der Studierenden in der höheren Berufsbildung um 3,1 Prozent. Dies sei insbesondere wegen rückläufiger Zahlen bei den Vorbereitungskursen auf Berufsprüfungen, schrieb Lustat am Donnerstag.

