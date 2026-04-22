Knapper Sieg für Basler Regierung und Linke Lohnmassnahmenpaket

Keystone-SDA

47 Prozent der Basler Kantonsangestellten erhalten mehr Lohn. Der Grosse Rat hat sich am Mittwoch mit 49 zu 48 Stimmen hauchdünn für das Lohnmassnahmenpaket der Regierung für jährlich 20,6 Millionen Franken entschieden. Eine Abwesenheit war ausschlaggebend.

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(Keystone-SDA) Durch die Abwesenheit von Sandra Bothe (GLP) kam es nicht zu einem Stichentscheid. Das Resultat sorgte im Anschluss am Mittag für Diskussionen im Grossratssaal. Die knapp unterlegene Seite hielt gegenüber dem Parlamentsdienst fest, Bothe sei eingeloggt gewesen und es liege ein technische Panne vor. Der Parlamentsdienst stufte das Resultat trotzdem als gültig ein.

Das Parlament lehnte somit den Gegenvorschlag der bürgerlichen Mehrheit der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) ab. Dieser sah ein schlankeres ein Lohnmassnahmenpaket für jährlich 18 Millionen Franken mit mehr Fokus auf die Kantonspolizei vor.

LDP, FDP, SVP, Mitte-EVP und GLP bevorzugten den Antrag der WAK-Mehrheit. SP, Grüne und Basta stimmten für den Antrag der Minderheit und folgten somit der Regierung.