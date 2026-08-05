KOF: Geschäftslage in der Schweiz auf breiter Basis verbessert

Keystone-SDA

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Die Lage für Schweizer Unternehmen hat sich zuletzt aufgehellt - und das in beinahe allen Bereichen der Wirtschaft. Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der ETH-Forschungsstelle KOF sind die Firmen auch bezüglich der weiteren Entwicklung zuversichtlicher geworden.

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(Keystone-SDA) Nach zuvor zwei rückläufigen Monaten in Folge sei der KOF Geschäftslageindikator im Juli in fast allen befragten Wirtschaftsbereichen gestiegen, teilte das KOF Institut am Mittwoch mit. Die Verbesserung sei damit recht breit abgestützt und die Lage nun gar günstiger als noch zu Jahresbeginn.

Besonders ausgeprägt sei die Besserung der Geschäftslage im Grosshandel, im Verarbeitenden Gewerbe sowie bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, hiess es. Etwas weniger kräftig falle sie im Baugewerbe, im Projektierungsbereich, bei den übrigen Dienstleistungen und im Detailhandel aus.

Eine Eintrübung der Lage ergibt sich laut der vierteljährlich bei 4500 Firmen durchgeführten Umfrage derweil im Gastgewerbe, in der Gastronomie und bei den Beherbergungen. Dabei verschlechterte sich die Lage insbesondere in den Hotels in grossen Städte.

Erwartungen deuten auf Konjunkturbelebung hin

Auch die Erwartungen der Unternehmen haben sich gemäss der KOF-Umfrage deutlich aufgehellt. Für das kommende Halbjahr sind die befragten Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen zuversichtlicher geworden. Dies deute darauf hin, dass die Konjunktur in der Schweiz an Fahrt gewinnt, so die KOF.

Die Zuversicht für das kommende halbe Jahr steige beispielsweise auch im Gastgewerbe. Allerdings würden die Gastronomiebetriebe im laufenden Quartal noch nicht mit einer Wende zum Positiven rechnen.

Preisanstieg hält sich in Grenzen

Preiserhöhungen planen die Unternehmen gemäss der Umfrage fast so häufig wie im Vormonat. Etwas zurückhaltender mit höheren Preisen sind die Unternehmen aus dem Baugewerbe, im Detailhandel und im Bereich übrige Dienstleistungen.

Im Durchschnitt erwarten die befragten Teilnehmer wie bei der letzten Umfrage eine Konsumentenpreisinflation über die kommenden zwölf Monate von 1,2 Prozent.