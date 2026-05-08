Kokain und Ecstasy sichergestellt: Mann in Emmenbrücke festgenommen

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. An seinem Wohnort und in einem angemieteten Raum stellte sie eine grössere Menge Kokain sowie Ecstasy, LSD und weitere Drogen sicher.

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(Keystone-SDA) Im Rahmen einer Kontrolle Mitte März fand die Luzerner Polizei beim 30-jährigen Schweizer zunächst mutmassliches LSD, wie sie am Freitag in einem Communiqué schrieb. Die anschliessenden Ermittlungen führten die Polizei zu den weiteren Betäubungsmitteln sowie 10’000 Franken Bargeld und einer Gasdruckpistole. Die Staatsanwaltschaft Emmen stellt Untersuchungen an.