Kollision in Därligen BE fordert acht Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Därligen BE sind am Samstagnachmittag acht Personen verletzt worden, zwei davon Personen schwer. Die Rega flog sie ins Spital.

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(Keystone-SDA) Eine Autofahrerin geriet auf der Höhe der Autobahnausfahrt Därlingen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde ein Auto von der Fahrbahn geschleudert, es erfasste einen Velofahrer.

Der Velofahrer sowie ein Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Sechs weitere Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.