Kollision in Rheinfelden AG: Autolenker nickt am Steuer ein

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Autolenker ist am Steuer in Rheinfelden AG am Donnerstagmorgen kurz eingenickt und auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto kollidiert. Der Franzose und ein 48-jährige Lenker aus der Region erlitten Verletzungen. Die Autos wurden stark beschädigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Kollision kam es kurz vor 07.00 Uhr auf der Zürcherstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei hätten sich bereits Ersthelfer um die Unfallbeteiligten gekümmert. Die Sanität habe die beiden Verletzten danach in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft. Sie aberkannte ihm den französischen Führerausweis.

