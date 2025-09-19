The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Kollision zweier angetrunkener Lenker in Wangen bei Olten SO

Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Motorradlenker hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Wangen bei Olten SO schwer verletzt. Er war um 20.45 Uhr mit dem entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen kollidiert, der auf der Dorfstrasse nach links abbiegen wollte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beide Lenker dürften ihr Fahrzeug in alkoholisierten Zustand gelenkt haben, wie sich gemäss einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Freitag bei der Tatbestandsaufnahme zeigte. Der verletzte Motorradfahrer besass zudem keinen gültigen Fahrausweis.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft