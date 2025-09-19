Kollision zweier angetrunkener Lenker in Wangen bei Olten SO
Ein 41-jähriger Motorradlenker hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Wangen bei Olten SO schwer verletzt. Er war um 20.45 Uhr mit dem entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen kollidiert, der auf der Dorfstrasse nach links abbiegen wollte.
(Keystone-SDA) Beide Lenker dürften ihr Fahrzeug in alkoholisierten Zustand gelenkt haben, wie sich gemäss einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Freitag bei der Tatbestandsaufnahme zeigte. Der verletzte Motorradfahrer besass zudem keinen gültigen Fahrausweis.