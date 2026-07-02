Kollision zwischen Töff und Auto in Bubikon fordert zwei Verletzte
Eine Motorradfahrerin und ein Autolenker sind am Mittwochabend bei einer Kollision in Bubikon verletzt worden. Beide mussten ins Spital gebracht werden.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Sennwaldstrasse. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte nach links in den Lärcheweg einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 21-jährigen Töfffahrerin. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit.
Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann mittelschwer. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.