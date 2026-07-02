Kollision zwischen Töff und Auto in Bubikon fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

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Eine Motorradfahrerin und ein Autolenker sind am Mittwochabend bei einer Kollision in Bubikon verletzt worden. Beide mussten ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Sennwaldstrasse. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte nach links in den Lärcheweg einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 21-jährigen Töfffahrerin. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit.

Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann mittelschwer. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.