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Kollision zwischen Töff und Auto in Bubikon fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

Eine Motorradfahrerin und ein Autolenker sind am Mittwochabend bei einer Kollision in Bubikon verletzt worden. Beide mussten ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Sennwaldstrasse. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte nach links in den Lärcheweg einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 21-jährigen Töfffahrerin. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit.

Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann mittelschwer. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

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