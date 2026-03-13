Komiker Charles Nguela verbringt bis zu fünf Stunden im Auto

Keystone-SDA

Nach seinem Umzug nach Muttenz BL verbringt der Komiker Charles Nguela zum Teil vier bis fünf Stunden im Auto. Das sei jobtechnisch eine grosse Herausforderung.

(Keystone-SDA) Nguela war wegen der Liebe nach Muttenz gezogen. Er kenne Basel zwar schon seit Jahren sehr gut. «Aber das Leben im Baselbiet ist noch einmal etwas anders», sagte der Stand-up-Comedien im Interview mit der «Basler Zeitung»am Freitag.

Ihm sei aufgefallen, dass die Leute langsamer redeten und eine ganz eigene Mentalität hätten. Aber weil die Region an zwei Länder grenze, seien die Menschen auch offener.

Sowieso sei die Schweiz extrem divers. Das erfahre er auch bei seinen Auftritten. «Was in Zürich funktioniert, klappt in Luzern vielleicht gar nicht». Er müsse seine Witze und das Timing deshalb so lange anpassen, bis sie in der ganzen Schweiz funktionierten. Ausserdem informiere er sich immer über den Auftrittsort und lokale Themen, um das Publikum direkt abzuholen.