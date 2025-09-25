The Swiss voice in the world since 1935
Komitee zieht Berner Wolfs-Initiative unter Vorbehalt zurück

Im Kanton Bern könnten die neuen Bestimmungen zur Wolfsregulierung am 1. Februar 2026 in Kraft treten. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Voraussetzung ist, dass kein Referendum gegen die vom Parlament beschlossenen Änderungen im Jagd- und Wildtierschutzgesetz ergriffen wird.

In der September-Session hatte der Grosse Rat die Initiative «Für einen Kanton Bern mit regulierbarem Grossraubtierbestand» abgelehnt, jedoch einem Gegenvorschlag auf Gesetzesebene zugestimmt. Die Initianten hatten schon damals den bedingten Rückzug in Aussicht gestellt.

Die auf dem Gegenvorschlag basierenden Gesetzesänderungen betreffen nur noch Wolf und Bär. Ausgenommen sind Luchs und Goldschakal. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen bis 2038 in Kraft bleiben. Dann wird überprüft, ob die Bestimmungen weitergeführt werden sollen.

Was die Gesetzesänderung bringt, war im Parlament umstritten. Die Gegner betonten, sie sei wirkungslos, denn der Bund sei für die Regulation des Grosswildtierbestandes zuständig. Die Befürworter hielten entgegen, der Kanton habe durchaus Handlungsspielraum. Diesen gelte es gesetzlich zu verankern.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

