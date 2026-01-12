Komitee zieht Initiative für den Dählhölzli-Streichelzoo zurück

Keystone-SDA

Die Stadtberner SVP hat die von ihr lanciere Initiative zum Erhalt des Streichelzoos im Berner Tierpark Dählhölzli zurückgezogen. Das teilte die Partei am Montag mit.

(Keystone-SDA) Der Rückzug zeichnete sich ab, nachdem der Tierpark Ende November 2025 die Weiterführung eines Kinderangebots bekannt gab. Im heutigen Streichelzoo gibt es Zwergziegen, Zwergesel und Minipigs. Die Gäste können deren Gehege über eine Leiter betreten und die Tiere anfassen.

Aus Sicht der Tierparkleitung ist dieses Konzept nicht mehr zeitgemäss. 2023 kündigte sie die Schliessung des Streichelzoos an. Das erregte in Bern viele Gemüter.

Die SVP lancierte zusammen mit Partnern eine Initiative für den Erhalt des Streichelzoos. Sie sammelte über 5000 Unterschriften für das Anliegen. Nach der Ankündigung des Tierparks zur Weiterführung eines tiergerechteren Angebots für Kinder wollte die SVP den Rückzug ihrer Initiative prüfen.