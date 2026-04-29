Kommission begrüsst Kredit für Brienzer Hochwasserschutz

Keystone-SDA

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des Grossen Rats begrüsst einen Zusatzkredit für einen verbesserten Hochwasserschutz in Brienz und den umliegenden Gemeinden. Sie hat dem Rat beantragt, dem Kredit von rund 2,7 Millionen Franken zuzustimmen.

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(Keystone-SDA) Das Projekt sieht vor, den Hochwasserschutz am Lamm- und Schwanderbach in den Gemeinden Brienz, Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz zu verstärken, wie die BaK am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Der Zusatzkredit ist nötig, weil sich der Zustand einzelner Sperren im Lammbachgraben stärker verschlechtert hat als ursprünglich angenommen. Das hätten neue Untersuchungen gezeigt.

Weiter müssen mehrere bestehende Schutzbauwerke umfassender instandgesetzt und stabilisiert werden als erwartet. Weil diese teilweise nur schwer zu erreichen sind, steigen die Baukosten, wie es weiter hiess.

Der Grosse Rat befasst sich in der Sommersession mit dem Geschäft.

Von den steilen Hängen des Brienzergrates fliessen mehrere Bergbäche durch Brienz: der Trachtbach, der Glyssibach, der Lammbach, der Schwanderbach und der Milibach. Im August 2024 verwüstete eine Gerölllawine das Gebiet am Milibach.