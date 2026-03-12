Kommission heisst Kredit für Luzerner Kantonsgericht gut

Keystone-SDA

Die kantonsrätliche Kommission Verkehr und Bau (VBK) stimmt einem Sonderkredit von 18,5 Millionen Franken für den neuen Standort des Kantonsgerichts im Würzenbachquartier in Luzern zu. Der Preis sei zwar hoch, aber marktgerecht, argumentierte die Kommission.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die VBK genehmigt sowohl den Sonderkredit als auch einen Nachtragskredit von insgesamt 18,5 Millionen Franken für den neuen Standort an der Würzenbachstrasse, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Kommission hervorgeht. Der Entscheid sei «grossmehrheitlich» gefallen, so die VBK.

Ein Bieterverfahren habe den hohen Preis bestätigt, hiess es weiter. Eine Zusammenführung der bisherigen Standorte am neuen Ort in der Nähe des Verkehrshauses gilt laut Kommission als «machbar». Ein Zuwarten senke weder Kosten, noch schaffe es «räumliche Alternativen».

Die VBK will die langjährige Diskussion abschliessen und langfristig eine «gute Lösung» für das Kantonsgericht sichern, hiess es weiter.

Das Kantonsgericht befindet sich aktuell am Hirschengraben, mitten in der Stadt Luzern. Den Grundsatzentscheid des Umzugs an die Würzenbachstrasse hatte der Kantonsrat im Sommer 2024 gefällt. Eigentümerin des Grundstücks ist die Ausgleichskasse Luzern.

Der Kantonsrat wird das Geschäft in seiner März-Session beraten.