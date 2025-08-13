The Swiss voice in the world since 1935
Kommission sagt Ja zu Sanierungsbeitrag an Thuner Kunsteisbahn

Keystone-SDA

Der Kanton Bern soll die Sanierung der Thuner Kunsteisbahn Grabengut mit 1,5 Millionen Franken aus dem Sportfonds unterstützen. Das beantragt die vorberatende Sicherheitskommission dem Berner Kantonsparlament.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ende der 1950er-Jahre erbaute Kunsteisbahn ist sanierungsbedürftig und stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Stadt Thun als Eigentümerin plant daher einen Umbau. Ziel ist eine energieeffiziente, heutigen Sicherheitsstandards entsprechende Eissportanlage, die den lokalen Eissportvereinen, der Öffentlichkeit und den Schulen zur Verfügung steht.

Die Sicherheitskommission unterstützt den geplanten Beitrag des Kantons an die Sanierung. Die Gesamtsanierung der Eissportanlage mit ihren zwei Eisfeldern kostet rund 28,5 Millionen Franken. Die Thuner Stimmbevölkerung sagte 2022 Ja zum Umbauprojekt.

Leistungsvertrag mit Felber Stiftung soll verlängert werden

Ebenfalls Zustimmung beantragt die Kommission dem Grossen Rat für einen Kredit von jährlich 904’000 Franken zugunsten der Felber Stiftung. Mit den Geldern kann der Leistungsvertrag bis 2030 verlängert werden.

Die Stiftung fördert die soziale und berufliche Wiedereingliederung von Personen, die aus dem Strafvollzug entlassen werden.

