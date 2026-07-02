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Kommission will «Anstandsregel» für Zürcher Ex-Regierungsräte

Keystone-SDA

Anders als der Zürcher Regierungsrat will die Kommission für Staat und Gemeinden strengere Regeln für Ex-Regierungsratsmitglieder. Diese sollen zwei Jahre lang keine leitenden Funktionen bei Institutionen übernehmen dürfen, mit denen ihre Direktion zusammenarbeitete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kommission für Staat und Gemeinden (STGK) sprach sich mit 11 zu 4 Stimmen für die neue «Anstandsregel» für ehemalige Regierungsratsmitglieder aus, wie sie am Donnertag mitteilte.

Die Regierung hatte sich zuvor gegen diese neue Regelung ausgesprochen. Sie greife zu stark in das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit ein, argumentierte sie.

Im März 2023 überwies der Kantonsrat eine Motion von AL und Grünen. Er beauftragte die Regierung, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit ehemalige Regierungsratsmitglieder zwei Jahre lang keine Funktionen bei Institutionen übernehmen dürfen, die mit ihrer früheren Direktion geschäftlich verbunden waren.

Auslöser für die Motion war der Fall Axsana. Der 2019 abgetretene FDP-Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger nahm in diesem Unternehmen, welches das elektronische Patientendossier entwickelt, als Verwaltungsratspräsident Einsitz. Der Kanton Zürich unterstützte die Axsana während Heinigers Amtszeit mit einer Anschubfinanzierung.

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