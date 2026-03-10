Kongresshaus Zürich steigert 2025 Auslastung und wird profitabel

Keystone-SDA

Das Kongresshaus Zürich hat im vergangenen Jahr erstmals seit der Wiedereröffnung im Jahr 2021 wieder einen Gewinn erzielt. Auch im zum Kongresshausgebäude gehörenden Restaurant & Bar Lux lief es besser.

(Keystone-SDA) Der Umsatz des Kongress- und Veranstaltungszentrums stieg im letzten Jahr um 3,8 Prozent auf 19,2 Millionen Franken, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Unter dem Strich blieb erstmals seit dem umfassenden Umbau von 2021 ein positives Jahresergebnis von 0,3 Millionen.

Die Nachfrage habe sich sowohl für Veranstaltungen im Kongresshaus als auch im Restaurant- und Barbetrieb des Lux positiv entwickelt. Neben etablierten Anlässen wie dem Zurich Film Festival oder der Laureus Charity Night hätten neue Formate das Programm ergänzt. Dazu zählten etwa die Fotomesse Photoschweiz und das Sommerformat Palm3 Festival.

Marktumfeld bleibt anspruchsvoll

Die im Jahr 2024 beschlossene Transformation habe Wirkung gezeigt, wird CEO Michel Loris-Melikoff in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig bleibe das Marktumfeld anspruchsvoll: Starke Konkurrenz und eine volatile Nachfrage stellten weiterhin Herausforderungen für ein nachhaltig profitables Geschäft dar.

Mit der Kombination aus etablierten Veranstaltungen und neuen Formaten will das Kongresshaus Zürich seine Strategie auch im laufenden Jahr fortsetzen. Weitere neue Veranstaltungsformate seien bereits geplant.