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Konjunkturaussichten für die Schweiz hellen sich deutlich auf

Keystone-SDA

In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im Monat Juni gemessen am Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF weiter aufgehellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Juni stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 2,6 auf 101,2 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März (revidiert 95,7 Punkte) weiter erholt und ist erstmals seit Beginn des Irankriegs wieder über 100 Punkte geklettert.

Das Juni-Barometer fiel damit deutlich über den Erwartungen aus. Von AWP befragte Ökonomen hatten mit Werten zwischen 98,2 bis 100,0 Punkten gerechnet.

Positive Signale im Verarbeitenden Gewerbe

Der Anstieg sei vor allem auf günstigere Signale aus dem Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Nachfrageseitig verbesserten sich sowohl die Auslands- als auch die Konsumperspektiven.

Im Produzierenden Gewerbe entwickelten sich die meisten Indikatorenbündel positiv, besonders deutlich jene zur Produktionstätigkeit. Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes legten vor allem die Textilindustrie, der Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Papier- und Druckindustrie zu.

Das KOF-Barometer ist ein vorlaufender Sammelindikator, der auf einer Vielzahl von Indikatoren basiert und anzeigen soll, wie sich die Konjunktur in naher Zukunft entwickelt. Werte über 100 Punkte deuten auf Wachstum hin.

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