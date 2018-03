Konkunkturaufschwung hält an

Dieser Inhalt wurde am 5. April 2000 16:40 publiziert 05. April 2000 - 16:40

Die Industriekonjunktur in der Schweiz hat ihren Aufwärtstrend im ersten Quartal 2000 dank kräftiger Aussenhandelsimpulse fortgesetzt. Gemäss der März-Umfrage der Grossbank UBS bei 300 Industrieunternehmen dürfte die konjunkturelle Blütezeit im zweiten Quartal unvermindert anhalten.



Der UBS-Konjunkturindikator als Trendbarometer des Bruttoinlandproduktes signalisierte für die beiden ersten Quartale 2000 gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von je 3,3 Prozent, wie die Bank am Mittwoch (05.04.) in Zürich mitteilte.



Gemäss der neuesten Einschätzung ist der Kulminationspunkt des Wachstums noch nicht erreicht. Nach einem starken Schlussquartal 1999 ergibt sich damit laut UBS für mindestens drei aufeinander folgende Quartale eine Phase hohen Wachstums, was seit zehn Jahren nicht mehr der Fall gewesen war.



Die befragten Unternehmen verzeichneten gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Zuwachs von Bestellungseingang, Produktion, Arbeitsvorrat und Umsatz. Begründet wurde dies mit der dynamischeren Entwicklung der Auslandnachfrage. Laut UBS meldeten die Firmen auch, dass sich der gute Geschäftsgang positiv auf die Beschäftigung auswirke. Zwölf Prozent gaben einen höheren Personalbestand als vor Jahresfrist an.



Die Erwartungen der Unternehmen ergaben laut UBS bei den meisten Indikatoren für das zweite Quartal einen hohen positiven Saldo der Zunahme- und Abnahme-Meldungen, und zwar im gleichen Ausmass wie im Startquartal. Erwartet werden anhaltende Nachfrageimpulse aus dem Ausland bei einer gleichzeitig soliden Inlandnachfrage.



Trotz steigender Produktion und geplanter Erweiterung des Personalbestandes erwarten die Befragten zum vierten Mal in Quartalsfolge steigende Arbeitsvorräte. Die Resultate der seit 1975 durchgeführten Umfrage bei rund 300 Industrieunternehmungen gelten als zuverlässiger Indikator der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz.



swissinfo und Agenturen



