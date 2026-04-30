The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kontrolle in Oberwil BL: Zwei Drittel halten nicht für Blinde

Keystone-SDA

Rund zwei Drittel der Fahrzeuglenkerinnen und -lenker halten trotz erhobenem Blindenstock am Strassenrand nicht an. Dies zeigte eine Kontrolle, welche die der Kantonspolizei Basel-Landschaft am Mittwoch in Oberwil zusammen mit zwei Sehbehinderten durchführte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese präventive Verkehrskontrolle fand während 90 Minuten statt, um das Verhalten gegenüber blinden und sehbehinderten Personen beim Überqueren der Strasse zu testen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zwei Drittel einer im Communiqué nicht genannten Anzahl Lenkerinnen und Lenker kannten die geltende Regel nicht: Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit haben Vortritt, wenn sie am Strassenrand stehen und den weissen Stock senkrecht vor sich halten.

Die Polizei informierte die Personen über die verbindlichen Regeln. Menschen mit weissem Stock haben auch ausserhalb von Fussgängerstreifen sowie in Tempo-30-Zonen Vortritt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft