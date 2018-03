Konzessionen und Spielangebote

Dieser Inhalt wurde am 25. Oktober 2001 11:44 publiziert 25. Oktober 2001 - 11:44

In der Schweiz unterscheidet man bei den Spielbanken zwischen Grands Casinos und Kursälen. Sie haben verschiedene Konzessionen und dürfen nicht dieselben Spiele anbieten.

In Grands Casinos (Konzession A für "Grands Jeux") dürfen mit unbeschränkten Einsätzen und Gewinnen folgende 13 Tischspiele gespielt werden:



Boulespiel, French Roulette, American Roulette (0 oder 00), Glücksrad/Big Wheel, Black Jack, Punto Banco, Mini/Midi Punto Banco, Baccara/Chemin de fer, Poker (Seven Card Stud), Caribbean Stud Poker, Pai Gow Poker, Sic Bo, Craps.



Kursäle



In Kursälen (Konzession B) dürfen drei Spiele nach freier Wahl mit beschränkten Einsätzen aus folgenden sieben Spielen angeboten werden:



Boulespiel, American Roulette (nur 0), Glücksrad/Big Wheel, Black Jack, Poker (Seven Card Stud), Mini/Midi Punto Banco, Sic Bo.



Spielbankengesetz



Der Spielbankenbereich ist in der Schweiz durch das Spielbankengesetz geregelt. Für seinen Vollzug ist die Spielbankenkommission zuständig.



swissinfo und Agenturen

