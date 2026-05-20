Kopenhagen: Stärkstes Erdbeben in Dänemark seit 2012

Keystone-SDA

Unter der dänischen Hauptstadt hat die Erde gebebt. Wie auf der Seite des Seismologischen Zentrums Europa-Mittelmeer (EMSC) zu lesen war, gab es am Nachmittag ein Erdbeben der Stärke 3,9 in der Gegend rund um Kopenhagen. Das Zentrum des Bebens lag demnach 28 Kilometer südlich der Stadt.

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(Keystone-SDA) Bei der Kopenhagener Polizei gingen laut der Nachrichtenagentur Ritzau deswegen zahlreiche Anrufe ein. Wie die schwedische Zeitung «Sydsvenskan» berichtete, war das Erdbeben auch in der südschwedischen Stadt Malmö zu spüren. «Das ist ein relativ grosses Beben, sowohl nach dänischem als auch schwedischem Massstab», sagte der Seismologe Björn Lund von der Universität Uppsala zu «Sydsvenskan».

Das stärkste Beben seit 2012

Auch in Odense auf der dänischen Insel Fünen, etwa 170 Kilometer westlich von Kopenhagen, soll das Beben noch zu spüren gewesen sein. Das berichtete der Rundfunksender DR. Der Katastrophenschutz der Hauptstadtregion schrieb in einem Post bei X, dass bislang keine Personenschäden gemeldet worden seien.

Tine Larsen von der dänischen geologischen Forschungsanstalt GEUS sagte Ritzau, dass mit Nachbeben zu rechnen sei. Diese würden jedoch wahrscheinlich so leicht sein, «dass niemand sie merken kann», sagte Larsen demnach.

Erdbeben sind in Dänemark relativ selten. Das Beben vom Mittwoch war das kräftigste in oder nahe Dänemark seit 2012. Damals wurde laut GEUS ein Erdbeben der Stärke 4,3 gemessen. Als es im Jahr 2008 in Schweden, etwa 65 Kilometer östlich von Kopenhagen mit einer Stärke von 4,8 bebte, war dies auch in der Gegend rund um die dänische Hauptstadt zu spüren.