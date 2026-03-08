Kopf-an-Kopf-Rennen um den fünften Obwaldner Regierungssitz

Keystone-SDA

Bei der Besetzung des freien Regierungssitzes in Obwalden ist nach Auszählung von fünf der sieben Gemeinden noch nichts entschieden. Marius Küchler (FDP) liegt nur sieben Stimmen vor Franziska Kathriner (SVP).

(Keystone-SDA) Bei den Gesamterneuerungswahlen liegen die vier Bisherigen klar in Führung. Noch nicht entschieden ist, wer den Sitz von Daniel Wyler (SVP) erbt, der nicht mehr angetreten ist.

Marius Küchler, der den vor vier Jahren verlorenen FDP-Sitz zurückholen soll, kommt bislang auf 5339 Stimmen. Franziska Kathriner, die den SVP-Sitz verteidigen will, kommt auf 5332 Stimmen. Noch ausstehend sind die Ergebnisse der Gemeinden Sarnen und Engelberg.