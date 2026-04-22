Kraftwerk Wägital soll mehrheitlich in Schwyzer Besitz übergehen

Keystone-SDA

Die AG Kraftwerk Wägital, deren Konzession 2040 ausläuft, soll künftig mehrheitlich Eigner aus dem Kanton Schwyz haben. Heute gehört das Pumpspeicherwerk je hälftig der Axpo und dem Stadtzürcher Elektrizitätswerk EWZ.

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(Keystone-SDA) Die AG Kraftwerk Wägital produziert nach Angaben der Axpo jährlich Strom für umgerechnet 35’000 Haushalte. Es ging vor rund hundert Jahren in Betrieb, 1961 wurde die Konzession letztmals erneuert.

Wie der Kanton Schwyz und der Bezirk March am Mittwoch mitteilten, hatte das Kraftwerk im Januar 2025 ein Gesuch für eine Erneuerung der Konzession eingereicht. Nun sei der Prozess dazu offiziell eingeleitet worden, hiess es. Es folgten jetzt die Verhandlungen, unter welchen Bedingungen die Konzession erneuert werden solle.

Konzessionsgeberin ist der Bezirk March. Ziel des Kantons sei es, eine mehrheitliche Beteiligung am Pumpspeicherwerk aus dem Kanton Schwyz sicherzustellen, hiess es in der Mitteilung. Die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarer Elektrizität solle langfristig gestärkt werden.

Eine weitere Zusammenarbeit mit den bisherigen Kraftwerksbetreibern werde ebenfalls geprüft, teilten Bezirk und Kanton mit. «Ziel ist es, eine sachgerechte und für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erarbeiten.»

Die AG Kraftwerk Wägital muss zudem Ökologisierungsmassnahmen umsetzen. Dabei geht es etwa um eine Verminderung der Abflussschwankungen und um die Fischwanderung. Ein Umsetzungskonzept werde derzeit vom Bund geprüft, teilten der Bezirk March und der Kanton Schwyz mit. Die Massnahmen seien entscheidend für den künftigen Betrieb des Kraftwerks und die Konzessionserneuerung.