Krankenkassenprämien könnten 2028 in Zug um 25 Prozent steigen

Die Prämien für die Krankenversicherungen könnten 2028 im Kanton Zug um 25 Prozent steigen. Davon geht der Regierungsrat aufgrund einer "unverbindlichen Schätzung" aus, wie die Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ab 2028 werden die ambulanten und stationären Leistungen einheitlich finanziert. Dies führt dazu, dass Kosten von den Versicherungen zum Kanton verschoben werden und daraus grundsätzlich ein dämpfender Effekt auf die Krankenkassenprämien resultiert.

Davon werden die Zugerinnen und Zuger aber nicht viel spüren. Grund dafür ist, dass der Kanton Zug auf 2028 seine ausserordentlich hohe Kostenbeteiligung wieder auf das normale Mass zurückfährt. Dies werde den dämpfenden Effekt überkompensieren, teilte die Gesundheitsdirektion am Freitag mit.

Die Gesundheitsdirektion geht aktuell von einem Prämienanstieg von 25 Prozent aus. Es handle sich aber um eine unverbindliche Schätzung, hiess es. Die Höhe des Prämienanstiegs werde stark von der zwischenzeitlichen Kostenentwicklung abhängig sein.

Heute werden ambulante Leistungen zu 100 Prozent von den Krankenkassenprämien getragen. An den stationären Kosten beteiligt sich der Kanton Zug eigentlich zu 55 Prozent. Weil er aber sehr viel Geld hat, hat er für 2026 und 2027 seine Kostenübernahme auf 99 Prozent erhöht. Die Prämien fielen dadurch im Schnitt um 15 Prozent.

Der Regierungsrat schlägt in seiner Vernehmlassungsbotschaft vor, dass der Kanton ab 2028 sich mit je 24,5 Prozent an ambulanten und stationären Leistungen beteiligt. Es handelt sich dabei, wie bei den aktuellen 55 Prozent für die stationären Leistungen, um das gesetzliche Minimum. Eine Weiterführung der erhöhten Kantonsbeteiligung hatte der Kantonsrat ausgeschlossen.