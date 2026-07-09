Kredit für Strassensanierung in Gersau SZ reicht nicht aus

Keystone-SDA

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Der Ausbau eines 600 Meter langen Strassenstücks bei Gersau SZ wird 20 Prozent teurer als angenommen. Der Schwyzer Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, zu den bereits genehmigten 31 Millionen Franken einen Nachtragskredit von 6,2 Millionen Franken zu sprechen.

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(Keystone-SDA) Die Kantonsstrasse verbindet dem Vierwaldstättersee entlang Vitznau LU mit Gersau. Nachdem sie auf der Luzerner Seite saniert und ausgebaut wurde, soll sie auch auf der Schwyzer Seite erneuert werden.

Der Kantonsrat Schwyz genehmigte für die Arbeiten vor einem Jahr 30,98 Millionen Franken. Darin war auch eine Reserve von zehn Prozent eingerechnet. Doch die eingegangen Offerten für die Bauarbeiten waren so hoch, dass trotz dieses Polsters eine Erhöhung der Ausgabenbewilligung von 6,2 Millionen Franken nötig ist, wie die Staatskanzlei Schwyz am Donnerstag mitteilte.

Für die Zusatzkosten gibt es gemäss Staatskanzlei mehrere Gründe. Die Materialien, die Energie und die Transporte seien teurer geworden, auch die geopolitischen Unsicherheiten würden in den Kalkulationen der Anbieter mit Zuschlägen berücksichtigt. Zudem sei die Baubranche stark ausgelastet, was die Preise ebenfalls erhöhe.

Das Bauprojekt sieht vor, die Strasse zu verbreitern und ihren Verlauf leicht zu strecken. Ihre Stabilität im steilen Gelände soll mit neuen Kunstbauten gesichert werden. In Fahrtrichtung Vitznau ist zudem ein Velostreifen geplant.