Kremlchef Putin für Redefreiheit

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Kremlchef Wladimir Putin hat die Bedeutung von Rede- und Informationsfreiheit unterstrichen. «In einer Zeit, in der sich der komplizierte Prozess der Multipolarität entwickelt, ist es besonders wichtig, die Grundsätze der Informationszuverlässigkeit zu schützen», sagte Putin in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Mediengipfels der Brics-Staaten in Moskau aus Anlass des 120. Jubiläums der Staatsagentur Tass.

«Echte Redefreiheit, die unterschiedliche Meinungen spiegelt, ermöglicht die Suche nach Kompromissen und gemeinsamen Lösungsansätzen für die Probleme der Welt», sagte Putin weiter. Beim Ausbau einer gerechten Weltordnung spielten Medien eine bedeutende Rolle, um den Menschen «ein objektives und unverfälschtes Bild von der Welt zu vermitteln».

Rede- und Medienfreiheit gibt es in dem autoritär regierten Russland seit Jahren nicht mehr. Medien, die nicht auf Regierungslinie liegen, wurden verboten und geschlossen. Regierungsgegner werden von der Justiz verfolgt.

Die russische Agentur Tass besteht seit 1904, in den Anfangsjahren noch unter wechselnden Namen und Bezeichnungen. Die inzwischen grösste Nachrichtenagentur des Landes gilt auch als Sprachrohr der Regierung.