Kremlsprecher sieht Tod von Kirk als Folge von Polarisierung

Keystone-SDA

Kremlsprecher Dmitri Peskow sieht die Ermordung des US-Aktivisten und Podcasters Charlie Kirk als Folge einer Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft. "Es ist Aufgabe der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, herauszufinden, ob es sich um Einzelfälle handelt oder um einen Trend, was viel schlimmer wäre", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Interview des russischen Staatsfernsehens, aus dem die Agentur Interfax zitierte. "Aber dass die Gesellschaft derzeit extrem polarisiert ist, ist tatsächlich so", behauptete er.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der rechtskonservative Aktivist und Podcaster Kirk (31), ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, war am Mittwoch im US-Bundesstaat Utah erschossen worden, als er auf einem Uni-Gelände im Freien gesprochen hatte. Tatverdächtig ist ein junger Mann. Der Bundesstaat geht davon aus, dass es sich um ein «politisches Attentat» handelte.

