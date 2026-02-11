Kreuzlinger Gericht verurteilt Todesschützen zu 16 Jahren Haft

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat am Mittwoch einen 51-Jährigen wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt. Der Mann hatte im April 2023 seinen Geschäftspartner auf offener Strasse erschossen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Was der finale Auslöser war, dass der Beschuldigte die Contenance verlor, bleibt weiterhin ungeklärt», sagte der vorsitzende Richter während der Urteilsbegründung am Mittwochnachmittag. Keine Zweifel habe das Gericht aber am Tathergang, wie ihn die Staatsanwaltschaft tags zuvor beschrieben hatte. Demnach gab der 51-Jährige im April 2023 drei Schüsse auf seinen Geschäftspartner ab. Den letzten davon in den Kopf.

Während der Verhandlung am Tag vor der Urteilsverkündung hatte der Mann die Tat nie bestritten. Er sprach von einem langen Streit zwischen seinem Geschäftspartner und ihm, der sich um eine Investition und die Rückzahlung von Geldern drehte. In einer «Kurzschlussreaktion» habe er ihn erschossen.