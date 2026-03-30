Kriens LU gestaltet den Pausenplatz beim Schulhaus Feldmühle neu

Keystone-SDA

Die Stadt Kriens will den Pausenplatz beim Schulhaus Feldmühle neu gestalten. Sie budgetiert für die Arbeiten rund zwei Millionen Franken, wie sie am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Grund für die Neugestaltung ist das kantonale Strassenprojekt K4, das Teile des Pausenplatzes beansprucht, wie es im Communiqué hiess. Die Stadt wolle diese Gelegenheit nutzen, den Aussenraum als «lebendigen Spiel- und Begegnungsort» zu gestalten und ökologisch aufzuwerten.

Das Projekt sieht laut Mitteilung Spiel-, Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten, die Neuorganisation der Feuerwehrzufahrt, den Ausbau der Spielangebote beim Kindergarten, den Neubau eines Fahrradunterstandes sowie die Modernisierung der Recyclingstelle vor, wie es hiess. Letztere soll durch eine Unterflursammelstelle ersetzt werden.

Die Baueingabe erfolgt laut der Stadt in diesen Tagen. Der Baustart ist im Herbst geplant, im Frühjahr 2027 soll das Projekt fertiggestellt sein.