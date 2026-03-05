Kriens LU realisiert auf früherer Badiwiese offenen Freizeitpark

Keystone-SDA

Die Stadt Kriens gestaltet die Sport- und Freizeitanlage Kleinfeld in den kommenden Jahren zu einem multifunktionalen Freizeitpark um. Der Stadtrat bewilligt dafür 1,3 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Ab diesem Jahr werden erste Flächen rückgebaut und neue Bewegungsangebote geschaffen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Geplant sind unter anderem neue Sportbeläge, eine Finnenbahn, Trendsportangebote sowie Elemente wie Balanciergeräte, Slacklines und Parcours-Module. Zudem soll die Anlage begrünt und ökologisch aufgewertet werden, wie es weiter hiess.

In einer zweiten Etappe folgt laut der Mitteilung der Ausbau des Ballsportangebots mit Pickleball- und Padel-Courts, einem Multifunktionalfeld sowie einer Freilufthalle für wetterunabhängige Nutzung.

Durch die gestaffelte Umsetzung sollen Schulen, Vereine und Bevölkerung die Anlage während der Bauzeit weiterhin weitgehend nutzen können, hiess es weiter.