Kriens LU will Airbnb beschränken und Baugenossenschaften fördern

Keystone-SDA

Der Stadtrat von Kriens will den Bau und den Erhalt von günstigen Wohnungen fördern. So soll die Stadt Land kaufen und an Baugenossenschaften abgeben. Auch die Beschränkung von Airbnb ist geplant.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stadtrat hat am Freitag die Grundsätze eines neuen Wohnbaureglements vorgestellt. Mit diesem will er die Volksinitiative «Preisgünstigen Wohnraum erhalten» kontern.

Die Wohnungsnot ist in dem 30’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Luzerner Vorort ein drängendes Thema. Die Leerwohnungsziffer liege bei 0,5 Prozent und damit unter der vom Bund definierten Grenze von 1,0 Prozent, teilte der Stadtrat mit. In den letzten Jahren seien jeweils nur wenige Dutzend Wohnungen gleichzeitig leer gestanden.