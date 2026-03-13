Krienser Bevölkerung kann über Autobahnüberdeckung abstimmen

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Kriens können am 27. September über das Projekt einer Teilüberdachung der A2 abstimmen. Der Einwohnerrat hat den kommunalen Beitrag an das 186 Millionen Franken teure Vorhaben mit 25 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Kriens beteiligt sich als Standortgemeinde gemäss einer Mitteilung vom Donnerstagabend mit 14 Prozent oder 26,5 Millionen Franken an der Teilüberdachung. Der Bund trägt 60 Prozent der Kosten, der Kanton Luzern 26 Prozent. Über den kantonalen Beitrag wird voraussichtlich am 29. November abgestimmt.

Die Stadt Kriens wird heute durch die Autobahn A2 in zwei Teile getrennt. Weil Kriens durch die geplante Umfahrungsautobahn Bypass Luzern noch stärker belastet wird, einigten sich Bund, Kanton und Gemeinde auf eine Teilüberdeckung der Autobahn und eine Aufwertung des Gebiets mit Grün- und Freiräumen.

Die Teilüberdeckung und der Bypass sind rechtlich gesehen zwei verschiedene Projekte, wie die Stadt Kriens in ihrer Mitteilung festhielt. Sie sollen aber koordiniert und zeitgleich realisiert werden.