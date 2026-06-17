Krienser Bushaltestelle bei den Pilatus-Bahnen erhält Wendeschlaufe

Keystone-SDA

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Die Bushaltestelle bei der Talstation der Pilatus-Bahnen in Kriens erhält eine Wendeschlaufe. Sie ist eine von drei Haltestellen, welche die Stadt in diesem Jahr saniert und für den barrierefreien Zugang ausbaut.

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(Keystone-SDA) Ab dem Fahrplanwechsel 2027 werde der Bus auf dem Parkplatz der Pilatus-Bahnen wenden müssen, schrieb die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung. Dafür brauche es die Schlaufe. Zugleich wird die dortige Verkehrsfläche zur Begegnungszone umgestaltet.

Des Weiteren kommt es zu Bauarbeiten an den Haltestellen Sidhalde und Eichenspes. An ersterer wird eine Ampel installiert, welche die Verkehrssicherheit erhöhen soll. Der Bus muss an dieser Endstation jeweils eine Dreipunktwendung vollführen und dafür rückwärts in die Sidhaldenstrasse einfahren. Künftig soll die Ampel dafür sorgen, dass der Manövrierbereich verkehrsfrei ist.

Die Sanierung der Haltestelle Eichenspes diene der Verkehrsberuhigung, Lärmminderung und Erhöhung der Sicherheit im Schulhausbereich. Die Stadt plant gemäss Mitteilung auf der Zumhofstrasse eine Tempo-30-Zone einzuführen.

Die umgebauten Bushaltestellen sollen rechtzeitig zum Fahrplanwechsel 2026, also Ende Jahr, in Betrieb genommen werden.