Kriminalität in Graubünden hat 2025 zugenommen

Keystone-SDA

Die Zahl der Straftaten im Kanton Graubünden hat 2025 zugenommen. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden insgesamt 13'235 Delikte erfasst. Besonders angestiegen sind Gewaltdelikte, Drogendelikte und die digitale Kriminalität.

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(Keystone-SDA) Die Gesamtzahl der Straftaten sei von 12’599 im Vorjahr auf 13’235 gestiegen, geht aus der am Montag veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 hervor.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete die Polizei bei den Gewaltstraftaten, deren Zahl um 23 Prozent auf 847 zunahm. Die Zahl der Vergewaltigungen stieg von 6 auf 16. Auch die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nahmen um 24 Prozent auf 894 Fälle zu.

Die digitale Kriminalität erhöhte sich um 14 Prozent auf 1237 Straftaten. Die Vermögensdelikte stiegen leicht um 2 Prozent auf 6840 Fälle. Rückläufig waren hingegen die Delikte gegen das Ausländergesetz mit einem Minus von 18 Prozent auf 238 Fälle.