Kritik an der Stellenbesetzung im St. Galler Polizeikommando

Keystone-SDA

An der Spitze der St. Galler Kantonspolizei sind momentan verschiedene Stellen nicht besetzt. Unter anderem gilt dies für das Polizeikommando. Die SP-Grüne-GLP-Fraktion will nun von der Regierung wissen, wieso diese Stellen bisher nicht einmal ausgeschrieben wurden.

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(Keystone-SDA) Anfang 2026 hätten zwei langjährige Polizeioffiziere das Kommando der Kantonspolizei verlassen, heisst es im neuen Vorstoss der SP-Grüne-GLP-Fraktion. Kurz darauf sei mitgeteilt worden, dass die Kommandantin per Ende Juni 2026 gekündigt habe.

Die offenen Stellen der beiden Polizeioffiziere seien bisher nicht besetzt worden. «Es kam – ohne ersichtlichen Grund – noch nicht einmal zu Stellenausschreibungen.» Das Gleiche gelte für die Ausschreibung der Nachfolge der Polizeikommandantin.

Auf Ende Juni 2026 seien drei Stellen im Kommando, inklusive die Leitung des Kommandos, vakant. Wegen des Versäumnisses, die Führungspositionen rasch auszuschreiben, könnten sich «lang andauernde Vakanzen abzeichnen», heisst es im Vorstoss.

Die Regierung soll nun erklären, wieso das Departement darauf verzichtet habe, die Stellen auszuschreiben und wie «die Auftragserfüllung bei so stark reduziertem Kommando sichergestellt wird».