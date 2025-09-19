The Swiss voice in the world since 1935
Kronprinzessin Mette-Marit plant längere Lungen-Reha

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) will sich im Herbst länger auf den Umgang mit ihrer chronischen Lungenerkrankung konzentrieren. Die Frau von Thronfolger Kronprinz Haakon (52) wird ab Anfang Oktober einen Monat lang innerhalb Norwegens in Lungen-Reha gehen, wie das norwegische Königshaus mitteilte. Ihr offizieller Terminkalender wird dafür in der Zeit weitgehend freigeräumt. Im November soll die Prinzessin ihre Arbeit planmässig wiederaufnehmen.

(Keystone-SDA) Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form einer sogenannten Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Eine Folge der Erkrankung ist, dass die 52-Jährige bei öffentlichen Anlässen immer wieder etwas kürzertritt oder Termine ganz absagt.

Im Frühjahr hatte der Osloer Hof davon berichtet, dass Mette-Marit tägliche Beschwerden aufgrund der Erkrankung habe. Sie brauche deshalb mehr Ruhe und ihre Tagesform könne sich schneller verändern als bisher, hiess es damals in einer Mitteilung des Königshauses. Kurz darauf hatte die sehr an Literatur interessierte Kronprinzessin einen geplanten Besuch auf der Leipziger Buchmesse abgesagt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

