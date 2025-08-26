The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen

Keystone-SDA

Der Verschlüsselungs- und Cybersicherheitsspezialist Kudelski hat im ersten Halbjahr 2025 wie im Vorjahreszeitraum erneut einen Verlust erlitten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach dem Verkauf des Zutrittskontrollgeschäfts Skidata vor knapp einem Jahr ist die Gruppe im Umbruch. Wachstum und Kosteneinsparungen sollen zurück zum Erfolg führen.

Von Januar bis Juni sank der Umsatz im weitergeführten Geschäft, also ohne Skidata, um 8,9 Prozent auf 174,5 Millionen US-Dollar, wie Kudelski am Dienstag mitteilte. Der Betriebsverlust vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) betrug 19,1 Millionen Dollar nach einem Minus im Vorjahr von 11,7 Millionen.

Auf Stufe EBIT belief sich der Verlust auf 24,8 Millionen Dollar nach zuvor 30,3 Millionen. Dabei habe die im Februar angekündigte Restrukturierung zu Kosten von 6,4 Millionen geführt, hiess es. Unter dem Strich verblieb ein Reinverlust von 32,9 Millionen Dollar nach einem Fehlbetrag von 36,9 Millionen im Vorjahr.

Wachstum beschleunigen

In der zweiten Jahreshälfte rechnet Kudelski mit einer stärkeren Umsatzentwicklung als noch im ersten Halbjahr. Zugleich dürften die Betriebskosten dank der Restrukturierungsbemühungen weiter gesenkt und die Profitabilität verbessert werden, hiess es. Im Rahmen des Umbaus hatte die Gruppe den Abbau von rund 160 Stellen angekündigt.

Im Gesamtjahr dürften die Bemühungen laut den Angaben im Bereich Core Digital Security, wo das Geschäft für Digitalfernsehen gebündelt wurde, zu einem positiven EBITDA im zweistelligen Millionenbereich führen. Im Cybersicherheitsteil und im Bereich Internet der Dinge (IoT) wird derweil investiert und noch mit negativen Ergebnissen gerechnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft