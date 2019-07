Die Küstlerin Karin Mairitsch arbeitet für das Kunstprojekt "WandnebenWand" in der Kunsthalle Luzern.

(Alexandra Wey/Keystone)

Nur ein kleiner Teil der in der Schweiz gezeigten Kunst ist von Künstlerinnen. Dies zeigt die Recherche von swissinfo.ch. Warum ist das so? Ändert sich das? Wir diskutieren live – mit Ihren Fragen!



Viele Schweizer Museen zeigen wenig bis kaum Kunst von weiblichen Kunstschaffenden. Ausgerechnet die meistbesuchten Schweizer Ausstellungsorte schneiden dabei schlecht ab: Gerade mal 15,1 Prozent ihrer Einzelausstellungen sind Künstlerinnen gewidmet.



Dies zeigt unsere umfassende Recherche, bei der wir die Daten von 80 Museen analysiert haben. Die Gründe dafür sind gemäss Historikerinnen und Historikern sowie Soziologinnen und Soziologen vielfältig: Schweizer Frauen war das Kunststudium lange Zeit nicht erlaubt. Dann wurden sie von den männlichen Kunstkritikern ignoriert und verschwanden aus den Geschichtsbüchern. Und auch heute wird künstlerische Provokation aus Frauenhand eher kritischer beäugt.



Kommen Sie zum Gespräch!



Am Montag, 8. Juli, diskutieren wir das Thema mit Fachpersonen aus der Schweizer Kunstszene. Und zwar live in Zürich, um 20 Uhr im Buchsalon des Kulturhauses Kosmosexterner Link.



Warum ist die in der Schweiz gezeigte Kunst tendenziell männlich? Gibt es Ansätze, dies zu ändern? Was sind mögliche Konsequenzen einer inklusiveren Kunstschau? Wir gehen diesen Fragen und jenen des Publikums nach.



Sie können nicht vor Ort dabeisein?



Kein Problem: Schreiben Sie uns in den Kommentaren doch Ihre Frage zum Thema, die Ihnen unter den Nägeln brennt – wir stellen sie für Sie. Und verfolgen Sie die Diskussion in Echtzeit mit – via Livestream auf unserer Facebook-Seiteexterner Link.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung