Kulturförderer schaffen neue Gefässe für Urner Kulturschaffende

Keystone-SDA

Die Dätwyler Stiftung und die Kunst- und Kulturstiftung Uri erweitern die Kulturförderung im Kanton Uri mit zwei neuen Instrumenten. Sie schaffen ein Recherche-Atelier und vergeben neu einen Nachwuchspreis.

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(Keystone-SDA) Die beiden Stiftungen schaffen mit der Kooperation neue Fördergefässe, um bestehende Lücken in der Kulturförderung zu schliessen und den Bedarf nach «flexiblen Förderformaten» zu decken, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag bekanntgaben.

Das neue Recherche-Atelier ermöglicht einen mindestens vierwöchigen, frei wählbaren Arbeitsaufenthalt im In- oder Ausland. Im Fokus stehen laut Communiqué Recherche, Weiterentwicklung und das «Sammeln neuer Impulse». Pro Zyklus stehen bis zu 20’000 Franken zur Verfügung. Die Ausschreibung erfolgt alle drei Jahre, erstmals im August diesen Sommer.

Ergänzend wird ein Nachwuchspreis eingeführt. Er richtet sich an Kulturschaffende bis fünf Jahre nach Ausbildungsabschluss und ist mit bis zu 5000 Franken dotiert. Die Vergabe erfolgt jährlich im Rahmen der regulären Ausschreibung, wie es weiter hiess.