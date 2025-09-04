Kulturpreis von Emmen LU geht an das Forum Gersag

Keystone-SDA

Der Verein Forum Gersag erhält den Emmer Kulturpreis 2025. Mit seinen vielfältigen Veranstaltungen bereichere er seit Jahrzehnten das kulturelle Leben der Gemeinde, teilte der Gemeinderat zur Begründung mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit Jahrzehnten organisiert der Verein in Emmen Veranstaltungen zu Bildung, Geschichte, Kunst oder Gesellschaft. Er schaffe damit lokale Identität und fülle eine Nische, wird der Emmer Gemeinderat Brahim Aakti (SP) in der Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Der 2008 gegründete Verein, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1960 zurückreichen, zählt rund 100 Mitglieder und arbeitet für Veranstaltungen mit Schulen, Bibliothek oder Kirchen zusammen. Trotz zeitweiliger Zukunftssorgen sei das Forum heute wieder breit abgestützt.

Der Preis ist mit 3000 Franken dotiert. Im Jubiläumsjahr 2028 plant der Verein, noch grössere Projekte umzusetzen.