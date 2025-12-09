Kunsthaus Baselland im Rennen um Europäisches Museum des Jahres

Keystone-SDA

Das Kunsthaus Baselland ist für die Auszeichnung als Europäisches Museum des Jahres 2026 nominiert. Es ist eine von mehreren Schweizer Institutionen, die für die Ehrung in Frage kommen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir freuen uns sehr, dass das Kunsthaus Baselland für den European Museum of the Year Award (EMYA 2026) nominiert wurde», schreibt das Kunsthaus in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Es handle sich dabei um eine der bedeutendsten Auszeichnungen für europäische Kulturinstitutionen.

Die Nominierung sei nicht nur eine Anerkennung der Arbeit des Kunsthauses, sondern auch eine «Würdigung des unermüdlichen Einsatzes» all jener, die es mittrugen. Der Preis werde im Juni 2026 im spanischen Bilbao verliehen.

Auf der Liste der Nominierten stehen neben dem Kunsthaus Baselland auch sechs weitere Schweizer Institutionen. Es sind dies das Museum für Kunstmechanik und Kulturerbe in Sainte-Croix VD, das Ski-Museum in Les Bois JU, La Muette in Pully VD, das Museum für ländliche Zivilisation in Stabio TI, das CERN Science Gateway in Meyrin GE und das Henry Dunant-Museum in Heiden AR.

Insgesamt wurden 35 europäische Museen für den Preis nominiert, wie das Europäische Museen Forum (EMF), das ihn vergibt, schreibt. Mit der Auszeichnung werden seit 1977 Museen für Innovation, Ideenaustausch und Nachhaltigkeit prämiert. Nominierte müssen in den vergangenen drei Jahren neu eröffnet oder erneuert worden sein.