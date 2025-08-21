The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kunstmuseum zeigt bündnerisch beeinflusstes Werk von Leiko Ikemura

Keystone-SDA

Das Bündner Kunstmuseum zeigt die japanisch-schweizerische Künstlerin Leiko Ikemura in einer gross angelegten Ausstellung. Ikemura thematisiert die Übergänge zwischen dem Menschen und der Natur. Beeinflusst hat ihr Werk auch ein Arbeitsaufenthalt in Graubünden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ikemura zähle zu den bedeutenden Künstlerinnen der Gegenwart, teilte das Kunstmuseum am Donnerstag mit. Die Schau «Leiko Ikemura. Das Meer in den Bergen» ist vom 23. August bis 23. November im Erweiterungsbau zu sehen.

Leiko Ikemura (*1951) verlegte 1979 ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz. 1989 zog sie sich für ein Jahr zum Arbeiten in die Bündner Berge zurück.

Radikale Neuausrichtung in Graubünden

Sie lebte im Bergdorf Sarn am Heinzenberg, arbeitete im Dachstock des Schlosses Fürstenau und vollzog eine radikale Neuausrichtung in ihrem Schaffen. Angeregt durch die unmittelbaren Naturerfahrungen, begann sie in ihrer Malerei den Menschen und seine existenziellen Fragen in einem unendlich wirkenden Kosmos aufgehen zu lassen.

Mit der Ausstellung kehrt Ikemura in die Region zurück, in der sich einst ihr malerisches Schaffen gewandelt hatte. «In der Verbindung von Malerei, Skulptur und Filmprojektion lässt sie einen Raum entstehen, in dem das Meer über den Bergen liegt und die Zeit sich auflöst», schrieb das Kunstmuseum zur Ausstellung.

Nicht nur die Landschaft Graubündens prägte Ikemuras Schaffen nachhaltig. Sie setzte sich intensiv mit den Werken wegweisender Künstler wie dem Bündner Alberto Giacometti auseinander und studierte die Schriften bedeutender Denker wie Friedrich Nietzsche.

Dessen Vorstellung, dass alles in veränderter Form immer wiederkehrt, spiegelt sich in drei Werken, die in der Ausstellung zu sehen sind. Genesis II, Genesis III und Zarathustra III sind grossformatige Temperamalereien auf Jute, in denen Ikemura den Ursprung und die Kreisläufe des Lebens thematisiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft