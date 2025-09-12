Kunstsammlung Planque nach «Exil» in Frankreich zurück in der Waadt

Die prestigeträchtige Sammlung Planque, eine der eindrücklichsten Privatsammlungen moderner Kunst in Europa, kehrt in den Kanton Waadt zurück. Die rund 300 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen aus dem 20. Jahrhundert sind nun im Musée Jenisch in Vevey untergebracht.

(Keystone-SDA) Die Stadt Vevey, der Kanton Waadt, das Musée Jenisch und die Fondation Jean et Suzanne Planque gaben die Rückkehr der Sammlung am Freitag bekannt. Vor 15 Jahren ging die Sammlung nach Frankreich, nachdem 2008 das Projekt eines neuen Waadtländer Kunstmuseums an der Urne gescheitert war.

Die Sammlung Planque umfasst rund 300 wertvolle Bilder, Zeichnungen und Skulpturen von Künstlern aus dem 20. Jahrhundert. Darunter sind etwa Werke von Picasso, Cézanne, Van Gogh, Braque, Klee, Degas, Léger, Monet und Dubuffet.

Die Kunstwerke zusammengetragen hatte der 1998 verstorbene Waadtländer Jean Planque.