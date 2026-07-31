The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kuwaits Armee: Iranische Drohnen abgefangen

Keystone-SDA

Die kuwaitischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben iranische Drohnen abgefangen. Sie sollen auf militärische und andere wichtige Einrichtungen gerichtet gewesen sein, so eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch herabfallende Trümmer soll es teilweise zu Sachschäden gekommen sein – Menschen seien aber nicht verletzt worden, hiess es weiter. Das iranische Militär hatte zuvor mitgeteilt, man habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen.

Kuwait und andere Staaten in der Golfregion, die Einrichtungen des US-Militärs beherbergen, sind seit Beginn des Iran-Kriegs im Februar wiederholt zum Ziel iranischer Angriffe geworden. Erst am Donnerstag hatte die Regierung in Kuwait einen Toten bei einem Angriff gemeldet. Getroffen worden war dabei demnach das Gebäude einer chinesischen Firma.

Das kuwaitische Aussenministerium verurteilte die Angriffe scharf. Diese stellten «einen eklatanten Verstoss gegen die Souveränität des Staates Kuwait, eine direkte Bedrohung für seine Sicherheit und Stabilität sowie einen schweren Verstoss gegen die Regeln des Völkerrechts» dar, so eine Mitteilung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft