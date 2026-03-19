Längere Öffnungszeiten für Basler Beizen während WM erlaubt

Keystone-SDA

Restaurants und Bars in Basel dürfen während der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika an Spieltagen länger geöffnet haben. Im Innenbereich gelten dann keine Schliessungszeiten, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Aussenbereich dürfen die Beizen bis 15 Minuten nach Schlusspfiff Gäste bedienen.

Zudem können auch Vereine und Private während der Fussball-WM eine Gelegenheits- oder Festwirtschaft betreiben, wie es weiter heisst. Dafür muss bis 21. Mai ein Gesuch beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat eingereicht werden. Die Bewilligung gilt für alle Spieltage und kostet einmalig 150 Franken.

Die Fussball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Mexiko, in den USA und Kanada statt.