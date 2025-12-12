Löhne am Luzerner Kantonsspital steigen um 0,7 Prozent

Keystone-SDA

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Luzerner Kantonsspitals (Luks) erhalten 2026 durchschnittlich 0,7 Prozent mehr Lohn. Für alle gibt es eine Lohnerhöhung von 0,4 Prozent, mit 0,3 Prozent der Lohnsumme will das Luks persönliche Leistungen honorieren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Darauf haben sich das Unternehmen und die Personalverbände geeinigt, wie sie am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Lohnrunde gilt für Spitalangestellte, welche dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstehen.

Eine spezielle Regelung gilt für die Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte. Sie profitieren gemäss der Mitteilung von einem festgesetzten und automatisierten Stufenanstieg. Total würden somit 5 Millionen Franken oder 1,1 Prozent der Lohnsumme in Lohnerhöhungen fliessen, hiess es in der Mitteilung.