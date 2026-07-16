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Löschhelikopter bekämpft Waldbrand in Innerthal SZ

Keystone-SDA

Im Wägital in der Gemeinde Innerthal ist am Mittwochnachmittag ein Flächenbrand in einem Wald ausgebrochen. Zwei Feuerwehren mussten bei den Löscharbeiten von einem Löschhelikopter unterstützt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der Kantonspolizei waren die Feuewehrkorps Innerthal und Vorderthal kurz nach 14.30 Uhr ins Gebiet Schwarzenegg ausgerückt. Wegen des unwegsamen Geländes kam zusätzlich ein Löschhelikopter zum Einsatz.

Für die Bekämpfung des Brandes war rund ein Dutzend Löschflüge nötig, wie es im Communiqué hiess. Die Kantonspolizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Blitzeinschlag aus.

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